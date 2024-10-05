Balıkesir'de ot yangını

Karesi ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesi'nde yeni açılan ve içinde yaşlı vatandaşlarımızın ikamet ettiği huzurevi ile sitelerin bulunduğu otluk alanda meydana gelen ot yangınına Balıkesir İtfaiye Başkanlığına bağlık itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın alanından Edremit karayoluna bağlanan cadde trafiğe kapatıldı.

Rüzgarında etkisi ile otluk alanda ani parlamalar ile yangın devam etmesine itfaiye erleri müsaade etmedi.

Yangını soğutma işlemleri itfaiye erleri tarafından devam ediyor.