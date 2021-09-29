Balıkesir'de otelde çıkan yangında iş insanı yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir otelin bahçesinde bulunan bungalovda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın diğer ahşap evlere sıçramadan kontrol altına alınırken işletme sahibi Nazif Baran (47) hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde turistik Ören Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesindeki ahşap evlerin birinden dumanlar yükseldiğini gören otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Diğer ahşap evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangının ardından küle dönen eve giren itfaiye ekipleri, içeride Nazif Baran'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Baran'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.



İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.