Balıkesir'de otobanda çift taraflı trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir-İzmir otobanında meydana gelen trafik kazasında hızla arkadan gelen otomobil öndeki araca çarptı. Arkadan gelen araç sürücüsü yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'de otobanda çift taraflı trafik kazası: 1 yaralı

Olay, sabaha karşı İstanbul- otoyolunun bölümünde bulunan dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Balıkesir sınırları içinde meydana trafik kazasında araçla arkadan hızla gelen sürücü başka bir araca arkadan çarparak kaza yaptı. Trafik azasının ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ekipleri, 112 Sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri araçlarda yangına karşı önlem alarak, kazaya müdahale ettiler.

İtfaiye ekipleri  sürücülerden birini yaralı olarak otomobilden çıkartarak, 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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