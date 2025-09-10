Balıkesir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Balıkesir'de B.E. idaresindeki kamyonet, Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Kavşağı'nda M.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde kamyonet sürücüsü B.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Aynı araçta sıkışan Ş.T. ile otomobil sürücüsü M.K., bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.