Balıkesir'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'de M.A. idaresindeki otomobil, Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2. Kapı mevkisindeki kavşakta, A.Ü. (18) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Semih Canbay (17) olay yerinde yaşamını yitirdi, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan A.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Canbay'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.
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