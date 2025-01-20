Balıkesir'de otomobil kamyona çarptı: Yaralılar var

Balıkesir'de R.U. idaresindeki 34 DYK 059 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolu Bandırma ilçesi Akçapınar Mahallesi Kavşağı'nda S.K. yönetimindeki 54 HL 100 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.U. (42), S.U. (12), H.U. (66) ve M.U. (7) yaralandı.



İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.