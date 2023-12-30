Balıkesir'de otomobil köprüden aşağı devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Hakan Er (48) yönetimindeki otomobil, Balıkesir-Savaştepe kara yolunun Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi.
Kaza sonrası ters dönen araçta bulunan yolcular, Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Er, ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Beştepe ve Bozdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.
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