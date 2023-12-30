Balıkesir'de otomobil köprüden aşağı devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde köprüden aşağı devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil köprüden aşağı devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Hakan Er (48) yönetimindeki otomobil, -Savaştepe kara yolunun Üzümcü Köprüsü'nde kontrolden çıkarak aşağı devrildi.

sonrası ters dönen araçta bulunan yolcular, Güner Bozdemir (47) ve Anıl Beştepe (30) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan araç sürücüsü Hakan Er, ise sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'de otomobil köprüden aşağı devrildi: 2 ölü, 1 yaralı - 1

Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki Ziraat Bankası şubesinde çalıştıkları öğrenilen Beştepe ve Bozdemir'in cenazeleri, itfaiye ekiplerince çıkartılarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

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