Balıkesir'de otomobil şarampole yuvarlandı: İki yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontroldan çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada iki kişi yaralandı.
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Balıkesir-Bigadiç, karayolunda meydana geldi.
Balıkesir'den Bigadiç istikametine giden H.A. yönetimindeki 10 AJM 057 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.A. ile K.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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