Balıkesir'de otomobil takla attı: Beş yaralı
Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde F. D. yönetimindeki otomobil, zeytin ağacına çarparak takla attı.
Kazada, sürücü F. D. ile araçta bulunan dört yolcu hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
