Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza Kepsut- Balıkesir arası 3.km’de meydana geldi. 10 YE 435 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçarak yan döndü.

Sürücünün yaralandığı kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Kepsut Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.