Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kaza ucuz atlatıldı.

Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu

Edinilen bilgiye göre, kaza Kepsut- arası 3.km’de meydana geldi. 10 YE 435 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçarak yan döndü.

Balıkesir'de otomobil tarlaya uçtu - 1

Sürücünün yaralandığı kazaya, İtfaiyesi Kepsut Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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