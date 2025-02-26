Balıkesir’de otomobil tarlaya uçtu: İki kişi yaşamını yitirdi

Balıkesir’in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tarlaya uçtu. Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir’de otomobil tarlaya uçtu: İki kişi yaşamını yitirdi

’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Havran karayolu Kocadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçan 10 N 5542 plakalı otomobilde iki kişinin sıkıştığı saptandı.

İtfaiyecilerin çıkardığı Ş.A. (80) adlı erkek ile B.A. (82) adlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedenler, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Havran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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