Balıkesir'de serinlemek için gölete giren iki çocuk boğuldu

Karesi kırsal Deliklitaş Mahallesi mevkiindeki gölete serinlemek için giren Efe Ahmet Özey (15) ve arkadaşı Poyraz Çapan (13) bir süre sonra kayboldu.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD'dan 2 dalgıç ve 4 personel, itfaiyeden 4 dalgıç ve 1 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin çalışmaları sonucunda Özey ve Çapan'ın cesetlerine ulaşıldı.



Çocukların cenazeleri, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.