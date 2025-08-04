Balıkesir'de silahlı saldırı: İki kişi vuruldu, saldırganlardan biri 16 yaşında

Balıkesir'de silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Olay Gönen ilçesinde yaşandı.

İlçedeki su deposu yakınında bulunan dört kişiye, motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı.

Saldırıda T.B. kafasından, N.K. ise sol bacağından yaralandı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ 16 YAŞINDA

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, saldırıda kullanılan tabanca ve motosikletle birlikte 16 yaşındaki çocuk şüpheli dahil iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.