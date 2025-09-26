Balıkesir'de tarihi camide şüpheli çanta paniği

Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zağnos Paşa tarafından yaptırılan Balıkesir'in en büyük camisi Zağnos Paşa Camii'nin bahçesinde unutulan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, cami bahçesinde bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cami çevresinde güvenlik önlemi alarak bölgeyi şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı.

Bomba imha uzmanı, şadırvanda bulunan çantayı önce uzaktan kumandalı robot ile inceledi. Ardından çanta, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.

Yapılan incelemede, patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.