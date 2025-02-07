Balıkesir'de tefeci operasyonu

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde maddi açıdan zor durumdaki kişilere boş senet imzalatarak yüksek faizle borç veren, daha sonra da bu kişilerin mal varlıklarına tehditle el koyan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.



Savcılığın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Adreslerde yapılan aramalarda, 5 av tüfeği, 4 çek defteri, 45 senet, 5 tapu senedi, 1 ipotek belgesi, 2 borç alacak defteri, 1 gayrimenkul değerleme raporu, 57 av tüfeği kartuşu, 1 bıçak, 2 av tüfeği şarjörü ve 3 dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.