Balıkesir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Suriye uyruklu E.K. ile A.N.'nin PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde Suriye-Haseke-Kamışlı ve Rojava bölgelerinde terör örgütü YPG/YPJ içerisinde özel eğitim alıp, terör örgütünün sözde asayiş birimleri içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

2 şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden E.K.'nin 'hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından toplam 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.



Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.