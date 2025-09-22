Balıkesir'de TIR devrildi, sürücüsü öldü

Yusuf B.'nin (36) kullandığı TIR, Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.



Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçta sıkışan sürücü Yusuf B., olay yerinde hayatını kaybetti.



Yusuf B'nin cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ



Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından kontrollü olarak normale döndü.

