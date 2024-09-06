Balıkesir'de trafik kazası: 5 yaralı

Bandırma-Gönen Yolu, Bandırma istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. M.Y. idaresindeki 34 SS 968 plakalı otomobile yabacı bir cismin çarpmasıyla direksiyon hakimiyeti kayboldu.



Yoldan çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü M.Y. ile beraber otomobilde yolcu olarak bulunan E.K., S.Y., E. N. K. ve Z.K. yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından otomobilin içinden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gönen Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Yaralıların genel sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.