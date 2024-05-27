Balıkesir'de traktör devrildi: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan traktörün altında kalan sürücüyü çevre sakinleri kurtardı.

Balıkesir'de traktör devrildi: 1 yaralı

Edremit'in Çamcı Köyü Yağcılar mevkiinde A.E.'nin kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada traktör sürücüsü A.E. traktör altında kalarak yaralandı. A.E.'ye ilk müdahale çevre sakinleri tarafından yapıldı.

Traktör altında kalan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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