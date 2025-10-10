Balıkesir'de traktör devrildi, sürücü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi yaralandı.

Balıkesir'de traktör devrildi, sürücü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi Eski Ortaoba yolunda seyir halindeki A.A. idaresindeki 10 EZ 9004 traktör, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...