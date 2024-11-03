Balıkesir'de traktör kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Balıkesir'de traktörün karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada1'i ağır  üç kişi yaralandı.

Balıkesir'de traktör kazası: 1'i ağır 3 yaralı

'in Susurluk ilçesine bağlı Gürece Mahallesi Çataldağ kesim sahasında traktörün neden olduğu bir meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine hızla intikal eden Susurluk Grup Amirliği personeli, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kazanın ardından şoför İ.Ç., ağır yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken, traktörde bulunan F.Ç., N.Ç. ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

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