Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 2 Şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 2 Şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen Planlı İstihbarat Faaliyeti kapsamında, İ.A. (35) ve E.Ç. (39) isimli şahısların Bursa’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri araçla Balıkesir’in Altıeylül ilçesine getirerek satışını yapacaklarına dair bilgiye ulaşıldı.

Yapılan fiziki takip sonucunda, Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Madde Arama Köpeği ekiplerinin katılımıyla 8 Şubat 2025 tarihinde Sultançayır Mahallesi’nde yol kontrol noktası oluşturuldu. Durdurulan araçta, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda yapılan aramada 147 gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak İ.A. ve E.Ç. isimli şüpheliler, Susurluk Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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