Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan uygulamalar sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta arama yaptı.

Aramalar sırasında uyuşturucu hap bulunan iki araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise 41 bin 938 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sürüyor.