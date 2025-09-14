Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan uygulamalar sırasında şüphe üzerine durdurduğu 2 araçta arama yaptı.

Aramalar sırasında hap bulunan iki araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise 41 bin 938 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sürüyor.

