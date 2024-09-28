Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit, Gönen, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 25-26 Eylül 2024 tarihinde icra edilen operasyonel faaliyetler sonucunda; 5.710 gram kubar esrar, 26 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet fişek ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.