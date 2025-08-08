Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Bandırma, Edremit ve Ayvalık Narkotik Büro Amirlikleri tarafından 4-5 Ağustos 2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

2025 tarihlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde adliyeye çıkarılan şüpheliler, mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...