Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan beş şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 kilo 64 gram esrar, 201,55 gram kokain, 600 gram skunk, 37 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.