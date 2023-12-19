Balıkesir'de yalnız yaşayan adam evinde çıkan yangında öldü

Balıkesir'in İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi’ndeki tek katlı müstakil evde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.



Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemede evde yalnız olan Ü.K.'nin cansız bedeni bulundu.



Ü.K.'nin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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