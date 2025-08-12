Balıkesir'de yangın: 15 ev kül oldu

Kırsal Köseler Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangının kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçraması sonrası 15 ev yandı.



Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterin ise havadan desteğiyle kontrol altına alındı.