Balıkesir'de yangın: 15 ev kül oldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir evde çıkan yangın kısa sürede diğer evlere sıçradı. Yangın nedeniyle 15 ev kullanılamaz hale geldi.

Kırsal Köseler Mahallesi'nde bir evde çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 

Yangının kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçraması sonrası 15 ev yandı. 

Mahalle sakinlerinin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterin ise havadan desteğiyle kontrol altına alındı.

