Balıkesir'de yangın: 4 ev kül oldu

Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki 3 eve daha sıçradı.



UEDAŞ tarafından elektriklerin kesilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.



Yangın, 6 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 3 acil müdahale aracı, 7 arazöz, 3 kepçeyle yapılan çalışmalarla yaklaşık 4 saatte söndürüldü.



Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu yangında, Mehmet Dalkılıç, Mehmet Gözdağ, Günay Gözdağ ve Ramazan Gözdağ'a ait 4 ev kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırma çalışmalarını sürdürüyor.