Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi



Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada deprem nedeniyle 11 Ağustos 2025 (bugün) tarihinde yaz okullarında 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

