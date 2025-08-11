Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi
Balıkesir Valiliği, Sındırgı'daki deprem nedeniyle il genelinde yaz okullarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada deprem nedeniyle 11 Ağustos 2025 (bugün) tarihinde yaz okullarında 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
