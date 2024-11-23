Balıkesir'de yere çöp atana ceza

Burhaniye Belediyesi Çevre, Trafik ve Sağlık Komisyonu'nun önerisiyle hayata geçirilen proje, ilçede çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.



Ali Çetinkaya Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Ayten Tuna ile birlikte belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ellerinde çevrece pankartlar taşıdı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, etkinliğin sonunda, “Çöp atma, sokağına sahip çık!” sloganıyla uygulanacak proje hakkında bilgi verirken, temiz bir çevrenin önemine dikkat çekti ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.



Başkan Deveciler, önümüzdeki günlerde, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimlerin titizlikle gerçekleştirileceğini anlatırken, yere çöp veya izmarit atan vatandaşlar hakkında ise ilgili mevzuat çerçevesinde uyarıya rağmen çöp kaldırılmaz ise cezai işlem uygulanacağını söyledi.



