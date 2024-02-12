Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

'de Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - 1

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı - 2

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...