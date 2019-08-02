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Kamil Koç firmasına ait 64 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.30 sıralarında Edremit-Balıkesir istikametine seyrederken 22. kilometrede Balıkesir'in İvrindi ilçesi Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.
34 yolcu bulunan otobüste çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumları ağır olanların bulunduğu öğrenildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak otobüsün tamamı yandı.
10 NUMARA YAĞ VE ŞOFÖR İHMALİ İDDİASI
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, 10 numara yağ kullandığı yönünde iddialar var.
Şoförün yangına rağmen yola devam ettiği de öne sürülüyor.