Balıkesir'de zincir market deposunda korkutan yangın

Balıkesir'in Edremit ilçesine bir zincir markete ait depoda yangın çıktı.

Balıkesir'de zincir market deposunda korkutan yangın

Edremit'te bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Depodan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de zincir market deposunda korkutan yangın - 1 Yangına 8 araç ve 14 personelden oluşan itfaiye ekibi, müdahalede bulundu. 

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, deponun tamamına ve çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...