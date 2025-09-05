Balıkesir'de zincir market deposunda korkutan yangın

Edremit'te bir zincir marketin deposunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depodan yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.