Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada yangın

Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada yangın

'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zincir üretim fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın krom kaplama ünitesi bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

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