Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde, 75 yaşındaki Hüseyin A. (75) idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...