Balıkesir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Altıeylül ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Balıkesir-Kepsut kara yolunun Çınarlıdere Mezarlığı mevkisinde, 75 yaşındaki Hüseyin A. (75) idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen iki araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Ayşe Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Zincirleme Kaza
- Balıkesir
- Balıkesir Altıeylül