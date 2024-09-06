Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki TIR, Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde arızalanarak emniyet şeridine yanaştı.



Daha sonra geri manevra yapan TIR kayarak arkadan gelen Alper T. yönetimindeki ve Sedef Ö. kontrolündeki otomobillerle çarpıştı.



Kazada, Alper T'nin sürücüsü olduğu araçta bulunan Hale T, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki İbrahim T. ise yaralandı.



İbrahim T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hale T'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.



Sağ şeritten bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.