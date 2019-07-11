İzmir-İstanbul Otoyolu Günaydın mevkisindeki toprak yolda seyreden Ali M. idaresindeki taş yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Gökhan Tokat'ın kullandığı otomobilin üstüne devrildi.
O sırada İbrahim Başaran kontrolündeki otomobil de her iki araca çarptı.
Kazada, devrilen kamyondan düşen kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybetti. Son anda araçtan çıkmayı başaran Burak Taşkın ile kamyon şoförü ve sürücü Başaran yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmir-İstanbul Otoyolu Günaydın mevkisindeki toprak yolda seyreden Ali M. idaresindeki taş yüklü kamyon, kontrolden çıkarak Gökhan Tokat'ın kullandığı otomobilin üstüne devrildi.