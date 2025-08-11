Balıkesir'deki artçılar suskun fayı tetikliyor

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı depremler sürüyor.



Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geliyor.



Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şokların Gelenbe fayının da tetiklendiğini gösterdiğini belirtti.

Sözbilir, yaptığı açıklamada, Sındırgı depremindeki ana şoktan sonra 4,8 büyüklüğünü bulan 100'ün üzerinde artçı şokların yaşandığını kaydetti.



Artçı şoklar hakkında farklılıkların dikkat çekici olduğunu dile getiren Sözbilir, şunları ifade etti:



"Bu artçı şokların bir kısmının odak mekanizma çözümü, ana şoktan farklı çıkıyor." diye konuşan Sözbilir, "Depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra, doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir." dedi.

"GELENBE FAYI ETKİLENİYOR"



Sözbilir, şöyle devam etti:



"Yani bu depremde devam eden artçı şoklar, Simav fay zonundaki fayların yanı sıra Gelenbe fayı adı verilen kuzey-güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir. Gelenbe fayı da Akhisar'dan başlayıp Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde."

Türkiye'de tam 485 diri fay yer alıyor.