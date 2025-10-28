Balıkesir'deki deprem Sakarya'da paniğe neden oldu: Sokak trafiğe kapatıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölge illerin yanı sıra Sakarya'da da hissedildi. Bu çerçevede Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Şehit Yakup Törün Sokak üzerinde bulunan ve daha önce hasarlı olduğu bilinen bir binada deprem sonrası çöküntü oluştuğu yönünde ihbar alındı.

Olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi, güvenlik çerçevesinde sokak kapatıldı.

Öte yandan Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanın temelinde kayma meydana geldiği yönündeki ihbar üzerine de ekipler bölgeye yönlendirildi. Her iki noktada da incelemeler sürüyor.



Deprem sırasında metruk binadan çatırtılar geldiğini söyleyen mahalle sakinleri, uzun süredir yıkımı beklenen binanın çevreye tehdit oluşturduğunu dile getirdi.



VALİLİK OLUMSUZ DURUM BULUNMADIĞINI AÇIKLADI



Sakarya Valiliği yaşanan deprem sonrasında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk incelemelere göre, kurum ve kuruluşlarımıza yansıyan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.