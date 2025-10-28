Balıkesir'deki deprem sonrası İstanbul'da uçaklara deprem uyarısı

İstanbul'da da hissedilen Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pist kontrolü için uçuş trafiği kısa bir süreliğine durdu.

’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. Pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği dururken, iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı.

Balıkesir'deki deprem sonrası İstanbul'da uçaklara deprem uyarısı - 1 İstanbul'da uçaklara yapılan deprem uyarısının ardından, uçaklar sırayla pas geçti. 

"ŞU ANDA BİR DEPREM YAŞANDI, TRAFİKLER SIRAYLA PAS GEÇECEK"

’de meydana gelen depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörünün "Şu anda bir deprem yaşandı, trafikler sırayla pas geçecek” sözleri telsiz konuşmalarına yansıdı.

nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yapıldı. O anlar Sabiha Gökçen Havalimanı’nda telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Hava trafik kontrolünün iniş için sıra bekleyen uçakların pilotlarına, "Şu anda bir deprem oluyor. Şu anda trafikler sırayla pas geçecek. Şu anda kontroller devam ediyor. Şu anda bir süre veremiyoruz, bilgilendirme devam edecek" dedi.

Pist kontrolü için yaklaşık 5 dakika boyunca uçuş trafiği dururken, kontrollerin ardından uçuş trafiği normale döndü.

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

