Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı
Balıkesir'de meydana gelen 6,1'lik depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı. Binanın kolonlarının kesildiği iddiası ise gündemdeki yerini koruyor.
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremde yıkılan ve bir kişinin can verdiği binın enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.
Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 4 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.
Enkaz ve çevresinden kaldırılan molozların, Sındırgı Belediyesi'ne ait kum ocağındaki hafriyat alanına döküldüğü öğrenildi.
1998 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ
Yıkılan binanın 1998 yılında inşa edildiği öğrenildi.
KOLON KESİLDİĞİ İDDİASI
Daha önce binanın altında fırın olduğu iddia edilirken 2012 yılında tadilat yapıldığı öğrenilen binada kolon kesildiği iddiası gündeme geldi.
