Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırıldı

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremde yıkılan ve bir kişinin can verdiği binın enkaz kaldırma çalışmaları sona erdi.

Camikebir Mahallesi'nde Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 4 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinin ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.



Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yükledi.



Enkaz ve çevresinden kaldırılan molozların, Sındırgı Belediyesi'ne ait kum ocağındaki hafriyat alanına döküldüğü öğrenildi.