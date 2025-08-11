Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor

Balıkesir'de meydana gelen depremde yıkılan 3 katlı binada enkaz kaldırma çalışmasına başlandı.

Balıkesir Sıdırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından tespit çalışmaları devam ediyor. 

Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile inşaat mühendislerinden oluşan bir heyet tarafından inceleme yapıldı.

Binanın enkazındaki kiriş ve kolonlardan karot numunelerinin alınmasının ardından enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın enkazı kaldırılıyor - 1 Enkazda kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ekipler, binanın enkazından çıkan molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklendi. 

