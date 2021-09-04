Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi kırsalındaki Yunuslar Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye helikopter, ilk müdahale aracı, arazöz, su ikmal aracı ve dozerler sevk edildi.



ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



Orman Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yangının 17.08'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.23'de yapıldığı belirtildi.



Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarılan açıklamada, 4 helikopter, 10 arazöz ve 1 dozer ile "orman kahramanlarının" yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadele ettiği kaydedildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar'ın açıklamasına göre müdahalelelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.