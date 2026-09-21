Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında
21.09.2026 14:46
Son Güncelleme: 21.09.2026 16:24
DHA
Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.