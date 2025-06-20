Balıkesir'deki orman yangınları kontrol altında: Beş zanlı gözaltında

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasında yer alan kırsal bölgedeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

Yangınlar, 43 arazöz, 13 su ikmal aracı, 15 ilk müdahale aracı, 12 hizmet aracı, 2 helikopter, 2 uçak, 4 dozer, 3 grayder, 3 treyler, diğer kurumlardan gelen 16 araç ve 350 personelle yürütülen çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

BEŞ ZANLI GÖZALTINA ALINDI



Yangınlara ilişkin gözaltına alınan beş zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.