Balıkesir'deki protesto gösterilerine 7 gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen protestoya katılan 5 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla, 2 kişi ise hakaret içerikli sloganlara eşlik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak savcılığa sevk edilen 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

