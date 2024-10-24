Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

Olay Savaştepe İlçesi Soma Yolu Yağcılı Mevkii üzerinde çift taraflı meydana trafik kazasına Savaştepe Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

77 AJ 413 plakalı araç ile 35 DD 1886 plakalı 2 aracın karıştığı trafik kazasında (Ş.Ç.) olay yerinde hayatını kaybederken İtfaiye ve 112 sağlık ekipleri 4 kişi (A.Ç. , H.G. , Ö.V. , H.İ.Ö.)yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Trafik kazası ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.