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Balıkesir'in susurluk ilçesinde anne ve 3 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş olarak bulundu

SON DAKİKA HABERİ: Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde anne ve oğlu silahla öldürülmüş bulundu, yaralı baba ve kızı ise tedavi altına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 22:39

Balıkesir'in susurluk ilçesinde anne ve 3 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş olarak bulundu

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Son dakika haberi! 'in susurluk ilçesine bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) da yaralı buldu.

Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye gelen ailenin yakınları, durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A'nın aile bireylerine tüfekle ateş açtığı, ardından intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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