Balıkesir ve Adana'da orman yangını

Balıkesir ve Adana’dan orman yangını haberleri geldi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alındı.

Balıkesir ve Adana'da orman yangını

ve Adana’da çıktı.

'ye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ADANA'DA YANGIN

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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